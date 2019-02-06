Выделен участок под строительство станции "Кленовый бульвар" московского метро

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы согласилась с предоставлением земельного участка под строительство станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Там отметили, что участок площадью 7,026 га предоставляется ГУП "Московский метрополитен".

"Кленовый бульвар" станет частью восточного участка БКЛ, следующей за станцией "Нагатинский затон", и расположится на юге Москвы, на пересечении Кленового бульвара и улицы Коломенской.

С 5 февраля и до 31 мая 2021 года для строительства новой станции метро для движения транспорта были закрыты участок Коломенской улицы от Новинки до Затонной, а также Кленовый бульвар в районе пересечения с Коломенской улицей.

Как сообщалось, БКЛ московского метро будет состоять из 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. Первый участок линии от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года.

До конца 2021 года планируется ввести четыре участка БКЛ. Полностью завершить строительство нового кольца планируется до конца 2023 года.