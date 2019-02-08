Бирюков заявил, что программа капремонта охватила почти каждый четвертый жилой дом

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - По программе капитального ремонта в Москве завершен ремонт инженерных систем и конструктивных элементов более чем в 6 тысяч домов, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Фактически капремонт охватил почти каждый четвертый многоквартирный дом на территории города, включенный в программу. Это самая масштабная программа ремонта жилья в новейшей истории России", - сказал Бирюков журналистам в пятницу.

В региональную программу капремонта многоквартирных домов Москвы включено 27 920 домов площадью 248,83 млн кв. метров, предусмотрены ремонт 355 тысяч систем и элементов зданий, а также замена 112 тысяч лифтов.

"В 2019 году планируется проведение работ в 1982 домах площадью 9,2 млн кв. метров и замена 1820 лифтов", - пояснил заместитель мэра.

Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что в Москве с 2011 года заменено свыше 32 тысяч лифтов.

"В том числе 13,6 тысяч лифтов заменено по программе капитального ремонта, реализуемой с 2015 года", - подчеркнул П.Бирюков.

Он напомнил, что программа замены устаревших лифтов стартовала по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в 2011 году и продолжилась в рамках региональной программы капремонта.

П.Бирюков отметил, что с 2018 года Москва перешла к плановой замене лифтов сразу в год истечения срока эксплуатации, без продления срока их службы.

Заммэра добавил, что в московских домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, фактически не осталось лифтов, эксплуатируемых более 25 лет.