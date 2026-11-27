В Москве со 2 января 2027 года изменятся тарифы на проезд в городском транспорте

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Тарифы на проезд в столичном городском транспорте изменятся со 2 января 2027 года, стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней изменится менее чем на 5 руб, биометрия останется самым выгодным способом оплаты проезда - 80 руб., сообщили "Интерфаксу" в департаменте транспорта Москвы.

В частности, стоимость разовой поездки на метро, Московском центральном кольце (МЦК), Московских центральных диаметрах (МЦД) на территории столицы, наземном городском пассажирском транспорте по билету "Кошелек" на карте "Тройка" составит 84 руб. вместо 75 руб. Одна поездка по бумажному билету "Единый" изменится на 5 руб. - с 90 до 95 руб.

При этом стоимость разовой поездки по биометрии составит 80 руб., что на 4 руб. меньше, чем по билету "Кошелёк". "Разовая поездка по биометрии уже шестой год остается самой выгодной - 80 руб. Это на 13 рублей дешевле, чем при оплате банковской картой. Этот способ оплаты выбирают уже более 1 млн пассажиров", - уточнили в дептрансе.

Бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД - по карте "Тройка" и банковским картам - сохраняются. В департаменте добавили, что тариф "90 минут" на карте "Тройка" остается одним из самых выгодных и популярных для поездок с пересадками. При пересадке с метро на наземный транспорт сохраняется скидка 50%.

Для постоянных пассажиров, совершающих ежедневные поездки, стоимость одной поездки в зоне "Центральная" по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней изменится менее чем на 5 руб. Безлимитные билеты остаются самыми выгодными для регулярных поездок. Один день поездок по годовому "Единому" стоит 77 рублей - это на 7 рублей дешевле одной разовой поездки по карте "Тройка", отметили в дептрансе.

Между тем, стоимость проезда на речных электросудах не меняется. Поездки на регулярных речных маршрутах по-прежнему входят в безлимитные билеты "Единый". Билеты зоны "Пригород" действуют также на пригородных маршрутах "Москва-область".

Студенты и школьники

Кроме того, как сообщили в департаменте, скидка для студентов и школьников сохраняется и составит 71%. Студенческий "Единый" на месяц в зоне "Центральная" будет стоить 1 100 руб. вместо 3 870 рублей за билет без льгот - это 37 руб. в день на весь транспорт. Студенческий "Единый" на 90 дней будет стоить 3 130 руб. вместо 2 800 руб. Право на льготный проезд в столице имеют более 1 млн студентов и школьников.

В студенческие "Единые" зоны "Пригород" включены поездки на пригородных маршрутах "Москва-область". Такой билет на 90 дней стоит 4 500 руб. вместо 12 960 руб. без льгот - почти в три раза дешевле.

Пригородные маршруты

Помимо этого, изменится стоимость проезда на пригородных маршрутах проекта "Москва - область", которые связывают столицу и Подмосковье. Изменения коснутся всех таких маршрутов: и с единой ценой поездки, и с ценой, которая зависит от расстояния. При этом все действующие льготы и проездные билеты сохраняются - они по-прежнему позволяют значительно экономить на регулярных поездках.

"Средства, полученные от индексации тарифов, продолжат направляться на дальнейшее развитие транспорта и обеспечение еще большего комфорта пассажиров: обновление подвижного состава и инфраструктуры, развитие билетной системы и пассажирских сервисов", - сообщили в дептрансе.

По данным департамента, с 2011 года в Москве построили и реконструировали более 270 км линий, 130 станций, 14 электродепо метро и МЦК.

Ежедневно в московском транспорте совершается более 17 млн поездок.