Парковка на всех московских улицах 23 февраля будет бесплатной

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Парковка на всей улично-дорожной сети столицы в День защитника Отечества, в субботу, будет бесплатной, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" в понедельник.

"В День защитника Отечества парковка на столичных улицах будет бесплатной. Оплачивать парковку будет не нужно, в том числе и на улицах, где действует максимальный тариф 380 рублей в час", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, 24 февраля парковка на улицах будет работать в режиме обычного воскресного дня: платить за нее придется только на 237 наиболее загруженных улицах Москвы, где с 15 декабря действует максимальный тариф.

В АМПП обращают внимание водителей, что в праздник плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме.

"Мы просим автомобилистов быть внимательными при передвижении по городу, соблюдать правила дорожного движения и оставлять автомобили только в разрешенных местах. Неправильно припаркованный автомобиль может создать аварийно-опасную ситуацию для других участников дорожного движения и пешеходов", - добавили в пресс-службе.