Москва

Врио главы подмосковного округа Дзержинский арестован по делу о получении взятки

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в среду на два месяца отправил в СИЗО исполняющего обязанности главы подмосковного округа Дзержинский Сергея Грибинюченко, задержанного при получении взятки в размере $20 тысяч, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Алексей Черников.

"Постановлением суда в отношении подозреваемого Грибинюченко С.М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 апреля", - сказал он.

О задержании исполняющего обязанности главы городского округа Дзержинский Московской области Грибинюченко стало известно накануне.

По данным столичного управления СК, 18 февраля Грибинюченко, находясь на автомобильной парковке одного из торговых центров в Московской области, получил от лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов, взятку в размере $20 тысяч. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за общее покровительство одной из частных компаний при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского муниципального района Московской области.

В СК уточнили, что ранее Грибинюченко занимал должность главы Пушкинского района Подмосковья.

Грибинюченко инкриминируется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Теги: Московская область, Сергей Грибинюченко
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