В "Бутырку" приехал врач "Зенита" для осмотра Кокорина

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Руководство СИЗО "Бутырка" допустило врача "Зенита" для медосмотра футболиста Александра Кокорина, обвиняемого в хулиганстве.

"В настоящее время врач в уже в СИЗО и проводит осмотр Кокорина. По итогу он даст рекомендации по его лечению", - сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

Он отметил, что ОНК со своей стороны будет контролировать исполнение данных врачом рекомендаций.

Ранее сообщалось, что в ходе содержания в СИЗО у Кокорина обострилась травма колена из-за отсутствия курса реабилитации после операции.

Адвокаты, а также члены ОНК и столичный уполномоченный по защите прав человека ранее неоднократно просили следствие, прокуратуру и суд допустить к футболисту спортивного врача.

Нападающий "Зенита" Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев с октября 2018 года находятся под стражей в "Бутырке" в рамках уголовного о двух потасовках в Москве. Им, а также младшему брату Кокорина Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому вменяется причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, побои группой лиц по предварительному сговору и хулиганство группы лиц по предварительному сговору.

В настоящее время Пресненский суд Москвы рассматривает уголовное дело по существу.