На ВДНХ вновь заработали фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок"

Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ Фото: ТАСС, Вячеслав Прокофьев

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Исторические фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" открылись на ВДНХ во вторник после реставрации; одновременно заработали также все большие фонтаны Москвы.

"Сегодня знаковое событие: мы закончили комплексную научную реставрацию фонтанного комплекса ВДНХ, который является красивейшим в Москве. Это огромная кропотливая работа", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин, напомнив, что ранее были восстановлены 16 фонтанов Главной аллеи и комплекс "Золотой колосс".

"И сегодня запускаем после реставрации два главных фонтана ВДНХ - это "Каменный цветок" и фонтан "Дружба народов". Это огромные сложные инженерные сооружения. Необходимо было провести комплексную работу. Она закончена, и москвичи могут любоваться этой красотой многие и многие годы", - подчеркнул мэр Москвы.

Реставрация "Дружбы Народов" и "Каменного цветка" началась в октябре прошлого года впервые за 65 лет эксплуатации.

Фонтан "Дружба народов" представляет собой сложную систему из 784 струй, высота которых достигает 20 м. Его главной достопримечательностью являются золотые фигуры 16 девушек, символизирующих республики СССР. Реставраторы обновили 16 чугунных раковин на каскаде фонтана, воссоздали утраченные медные скульптуры 15 рыб и семи дельфинов и восстановили облицовку из полированного и колотого красного гранита. В чашу фонтана также установили разноцветную светодиодную подсветку. Центральное место в композиции фонтана "Каменный цветок" из 988 струй занимает чаша в виде цветка, распускающегося среди самоцветов. На гранитных постаментах фонтана, украшенных чугунными волютами, установлены 16 бронзовых композиций-натюрмортов с дарами природы союзных республик. В большой чаше расположены малые фонтанчики - чугунные осетры и бронзовые гуси. В ходе реставрации была восстановлена историческая цветовая гамма фонтана, полностью отремонтирована его техническая начинка: вместо пяти старых насосов установлены 11 современных агрегатов.

Всего в Москве работает порядка 600 фонтанов, бассейнов и других водных устройств. Помимо традиционных, в Москве есть четыре светодинамических фонтана в Парке Горького, Царицыно, перед Киевским вокзалом, на Манежной площади и плавающие фонтаны в Водоотводном канале. Последние годы всё большее распространение получают "сухие" фонтаны - без чаш и ограждений.

Помимо реставрации фонтанов ВДНХ, в этом году были завершены работы по ремонту таких крупных фонтанов, как "Годы войны" на Поклонной горе и светомузыкального фонтана в Парке Горького.

Сезон фонтанов в Москве продлится до 1 октября, а в случае хорошей погоды их работа может быть продлена.