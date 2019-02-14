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Москва

Позолоченные рыбы и дельфины вернутся на фонтаны ВДНХ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Реставраторы подготовили к золочению 16 скульптур рыб для фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ и восемь скульптур дельфинов для фонтана "Дружба народов", сообщает в четверг пресс-служба Мосгорнаследия.

"В реставрационных мастерских по историческим аналогам воссоздали и отреставрировали 16 медных скульптур "Рыбы" для фонтана "Каменный цветок" и 8 медных скульптур "Дельфины" для фонтана "Дружба народов". Фигуры полностью готовы для нанесения позолоты, следующим шагом станет их монтаж на основную конструкцию фонтанов", - говорится в сообщении.

В материалах добавляется, что все работы по реставрации двух фонтанов планируется завершить к предстоящему сезону фонтанов.

Как сообщалось, комплексная реставрация фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ началась в октябре прошлого года.

Масштабная реставрация на ВДНХ проводится уже несколько лет, сейчас в работе находятся несколько десятков объектов. Мэр Москвы Сергей Собянин называл обновление территории и павильонов выставки самым знаковым объектом в сфере реставрации в 2018 году.

В прошлом году мэр также отмечал, что работы на ВДНХ продлятся ещё в течение примерно двух лет.

"Я думаю, что буквально год-два, и вся эта красота заискрится, засветится новыми красками, и это будет жемчужина не только Москвы, но и мировая жемчужина", - говорил он.

После реставрации на ВДНХ уже открылись многие знаковые объекты. В частности, завершена реставрация арки главного входа, восстановлена историческая часть павильона "Казахстан" (ранее павильон №11 "Металлургия"), открыты обновленный павильон №34 "Космос" и фонтан "Золотой колос". Кроме того, завершена реставрация четырех скульптурных композиций "Рабочий и Колхозница" и золотой звезды на шпиле павильона №1 "Центральный".

Теги: Москва
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