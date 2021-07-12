ВДНХ начала искать инвестора для капремонта павильона №46
Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Менеджмент Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) начал искать инвестора для капитального ремонта и переобустройства павильона №46 под музей или образовательный кампус, сообщили Интерфаксу" в пресс-службе выставки.
Павильон хотят сдать в долгосрочную аренду.
"Предполагается, что инвестор проведет капитальный ремонт здания, включая обновление фасадов, а после приспособит под современное использование, превратив павильон в новое популярное пространство музейного или образовательного кластера ВДНХ", - сказал руководитель пресс-службы выставки Александр Жестков.
В проект планируют привлечь 245 млн рублей инвестиций без учета приспособления.
Планировка павильона позволяет увеличить площадь свободного назначения для создания выставочного зала, добавил Жестков.
Павильон №46 находится в северо-западной части ВДНХ. Двухэтажное здание площадью около 4,5 тысячи кв.м построено в стиле советского модернизма в середине прошлого века.
Историческое название здания - "Экономика и организация АПК". Отличительная особенность его облика - крыша в виде ряда из трех пирамид.
Расскажи мне месяц назад, что я после пар в пятницу, забывая про все, побегу в 46 павильон ВДНХ, не поверил бы... pic.twitter.com/1kqtviuDw1— Даниил Олегович (@Danila_Engels) March 11, 2016