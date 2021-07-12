ВДНХ начала искать инвестора для капремонта павильона №46

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Менеджмент Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) начал искать инвестора для капитального ремонта и переобустройства павильона №46 под музей или образовательный кампус, сообщили Интерфаксу" в пресс-службе выставки.

Павильон хотят сдать в долгосрочную аренду.

"Предполагается, что инвестор проведет капитальный ремонт здания, включая обновление фасадов, а после приспособит под современное использование, превратив павильон в новое популярное пространство музейного или образовательного кластера ВДНХ", - сказал руководитель пресс-службы выставки Александр Жестков.

В проект планируют привлечь 245 млн рублей инвестиций без учета приспособления.

Планировка павильона позволяет увеличить площадь свободного назначения для создания выставочного зала, добавил Жестков.

Павильон №46 находится в северо-западной части ВДНХ. Двухэтажное здание площадью около 4,5 тысячи кв.м построено в стиле советского модернизма в середине прошлого века.

Историческое название здания - "Экономика и организация АПК". Отличительная особенность его облика - крыша в виде ряда из трех пирамид.