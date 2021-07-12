Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:06Заразились
на 11.07В России 5 783 333+25 033В мире 186 762 453+302 454

ВДНХ начала искать инвестора для капремонта павильона №46

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Менеджмент Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) начал искать инвестора для капитального ремонта и переобустройства павильона №46 под музей или образовательный кампус, сообщили Интерфаксу" в пресс-службе выставки.

Павильон хотят сдать в долгосрочную аренду.

"Предполагается, что инвестор проведет капитальный ремонт здания, включая обновление фасадов, а после приспособит под современное использование, превратив павильон в новое популярное пространство музейного или образовательного кластера ВДНХ", - сказал руководитель пресс-службы выставки Александр Жестков.

В проект планируют привлечь 245 млн рублей инвестиций без учета приспособления.

Планировка павильона позволяет увеличить площадь свободного назначения для создания выставочного зала, добавил Жестков.

Павильон №46 находится в северо-западной части ВДНХ. Двухэтажное здание площадью около 4,5 тысячи кв.м построено в стиле советского модернизма в середине прошлого века.

Историческое название здания - "Экономика и организация АПК". Отличительная особенность его облика - крыша в виде ряда из трех пирамид.

ВДНХ Москва Александр Жестков Экономика и организация АПК

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Мечети Москвы будут закрыты в Курбан-байрам для прихожан

Пандемия коронавируса

Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве

Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве

Вакцина "КовиВак" закончилась в Москве спустя сутки

Очереди выстроились за появившейся в Москве вакциной "КовиВак", за день она почти закончилась

"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлен на выходные

"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлен на выходные

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась на 14% после роста накануне

Начальник подмосковного отдела МВД арестован за подготовку убийства

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве вновь начала расти

Станцию метро "Смоленская" в Москве открыли после реконструкции

"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлили до вечера пятницы

"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлили до вечера пятницы
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');