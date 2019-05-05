Москвичей предупредили о грядущей вечером 5 мая грозе

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Столичным водителям из-за грозы, ожидающейся в воскресенье вечером в городе, рекомендовано не парковаться под деревьями и слабо укрепленными конструкциями, сообщает сайт мэра Москвы.

"При таких погодных условиях объекты, не оборудованные громоотводами, могут быть повреждены разрядами атмосферного электричества. Кроме того, ветер может повалить деревья, повредить линии электропередачи, опрокинуть слабо укрепленные конструкции", - говорится в сообщении.

Горожанам порекомендовали быть внимательными, не укрываться от стихии под шаткими конструкциями.

Безопаснее переждать грозу в помещении. Если все же необходимо отправиться в дорогу, то лучше воспользоваться общественным транспортом, отмечается в сообщении.

Вечером в Москве синоптики прогнозируют грозу и усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду. Гроза начнется местами около 16:00 и может продлиться до конца дня.