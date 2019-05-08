Тело полицейского с огнестрельным ранением нашли в центре Москвы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства гибели московского полицейского от огнестрельного ранения в центре города, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Сегодня в центре Москвы обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением. По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено", - сказала Иванова в среду "Интерфаксу".

Она отметила, что проводятся мероприятия, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в пресс-службе столичного главка полиции сообщили, что тело полицейского было обнаружено с огнестрельным ранением в голову, и не исключили, что это может быть самоубийством.