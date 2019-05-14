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Боровицкие ворота Кремля переоборудуют для удобства инвалидов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Кремле вскоре начнутся работы по переоборудованию Боровицких ворот, в ходе их сделают удобными для доступа инвалидов, сообщила во вторник гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

"В Кремле достаточно трудно организовать хорошую систему для людей, у которых есть проблемы с двигательным аппаратом. Но сейчас мы вместе с комендатурой Московского Кремля и управлением делами будем переоборудовать вход в Кремль через Боровицкие ворота и там будут все возможности, в том числе и для таких людей", - сказала она.

Гагарина добавила, что работы должны были уже начаться, но в связи с переносом досмотрового комплекса начало было отложено, поэтому сложно сказать о сроках окончания переоборудования ворот.

Кремль

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