Роспотребнадзор передумал требовать штраф с организатора питания "Московский школьник"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы прекратил производство по протоколам столичного Управления Роспотребнадзора об административных правонарушениях, составленных в отношении ООО "Московский школьник" - организатора питания в Северо-Восточном административном округе.

Как следует из картотеки арбитражных дел, соответствующие определения были вынесены 24 апреля. Согласно судебным решениям, производство по делам было прекращено по ходатайствам Управления Роспотребнадзора по Москве. Ответчик против предложений заявителя не возражал, говорится в документах.

Протоколы об административных правонарушениях были составлены Роспотребнадзором в отношении "Московского школьника" 13 марта.

Предприятие привлекалось к ответственности по статьям о "нарушении изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов" (часть 2 статьи 14.43 КоАП РФ) и " невыполнении изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора)" (часть 15 статьи 19.5 КоАП РФ).

Комментарием Роспотребнадзора и представителей "Московского школьника" "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Согласно открытым данным, "Московский школьник" обеспечивает питанием более 450 учреждений СВАО, в том числе школы, детские сады, колледжи, интернаты.

Столичное Управление Роспотребнадзора 28 февраля сообщило о начале расследования после получения информации о заболевании детей в двух образовательных учреждениях - "Школа №1506" и "Первый московский образовательный комплекс".

Ранее СМИ сообщали о фактах заражения дизентерией детей и учителей в ряде столичных детских садов.