Поиск

Роспотребнадзор передумал требовать штраф с организатора питания "Московский школьник"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы прекратил производство по протоколам столичного Управления Роспотребнадзора об административных правонарушениях, составленных в отношении ООО "Московский школьник" - организатора питания в Северо-Восточном административном округе.

Как следует из картотеки арбитражных дел, соответствующие определения были вынесены 24 апреля. Согласно судебным решениям, производство по делам было прекращено по ходатайствам Управления Роспотребнадзора по Москве. Ответчик против предложений заявителя не возражал, говорится в документах.

МоскваВ Москве завели уголовное дело по факту дизентерии в школахВ Москве завели уголовное дело по факту дизентерии в школахЧитать подробнее

Протоколы об административных правонарушениях были составлены Роспотребнадзором в отношении "Московского школьника" 13 марта.

Предприятие привлекалось к ответственности по статьям о "нарушении изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов" (часть 2 статьи 14.43 КоАП РФ) и " невыполнении изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора)" (часть 15 статьи 19.5 КоАП РФ).

Комментарием Роспотребнадзора и представителей "Московского школьника" "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Согласно открытым данным, "Московский школьник" обеспечивает питанием более 450 учреждений СВАО, в том числе школы, детские сады, колледжи, интернаты.

Столичное Управление Роспотребнадзора 28 февраля сообщило о начале расследования после получения информации о заболевании детей в двух образовательных учреждениях - "Школа №1506" и "Первый московский образовательный комплекс".

Ранее СМИ сообщали о фактах заражения дизентерией детей и учителей в ряде столичных детских садов.

Москва Роспотребнадзор Московский школьник

Новости по теме

Новости

Взрыв в институте физической химии в Москве произошел из-за дефекта баллона с гелием

В московском Институте физической химии произошел взрыв

В московском Институте физической химии произошел взрыв

Мать найденной в московской квартире "девочки-маугли" признана невменяемой

Полиция со стрельбой задержала грабителей, укравших из офиса в Москве 2 млн рублей

Utair заменит борт на рейсе Москва - Милан после экстренной посадки во "Внуково"

Boeing, у которого не убралось шасси, благополучно сел во "Внуково"

Пассажирский Boeing совершит экстренную посадку во "Внуково" из-за проблем с шасси

Пассажирский Boeing совершит экстренную посадку во "Внуково" из-за проблем с шасси

Первая в Москве IKEA откроется 27 июня

ЛГБТ-активисты уведомили власти о проведении гей-парада в Москве

ЛГБТ-активисты уведомили власти о проведении гей-парада в Москве

Гудкова оштрафовали за организацию митинга против дела о незаконном митинге

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');