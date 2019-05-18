Москвич расплатился в магазине фальшивыми деньгами и получил два года колонии

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Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Мужчина осужден в Москве на два года колонии особого режима за то, что расплатился фальшивой пятитысячной купюрой в магазине на севере Москвы, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, Тимирязевский районный суд Москвы признал 31-летнего жителя столицы Руслана Елагина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ).

По данным следствия, мужчина нашел две фальшивые купюры номиналом 5 тыс. рублей каждая. Зная о том, что банкноты поддельные, он в этот же день расплатился одной из них в магазине, а другую передал своему знакомому, не сказав ему о том, что деньги фальшивые.

"С учетом позиции прокуратуры Северного административного округа суд приговорил Елагина к двум годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - отметили в пресс-службе.