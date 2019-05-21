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Школьная улица в центре Москвы станет полностью пешеходной к осени

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Началось благоустройство Школьной улицы в Таганском районе, сообщил сайт мэрии Москвы во вторник.

"Осенью 2019 года, после окончания работ, улица станет полностью пешеходной", - говорится в сообщении.

В зону благоустройства общей площадью 6 га также вошли части Большой и Малой Андроньевских улиц, которые пересекают Школьную, и сквер у входа в вестибюль станции метро "Площадь Ильича", уточняют в мэрии.

Историческую брусчатку, сохранившуюся на Школьной, временно демонтируют и уложат на паллеты для хранения. Улицу замостят гранитной плиткой, фасады старинных малоэтажных домов отремонтируют, для удобства горожан установят лавочки, урны, перголы и 150 фонарей, стилизованных под исторические.

Завершит комплексное благоустройство озеленение. На улице разобьют газоны площадью 11 тыс. кв. метров и высадят более 20 деревьев.

Школьная улица протяженностью менее километра появилась на территории бывшей Рогожской слободы еще в конце XVI - начале XVII века, во времена правления Бориса Годунова. Сначала она была Тележной, затем стала 1-й Рогожской, в 1923 году - получила современное название.

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