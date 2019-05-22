Наземный участок голубой ветки московского метро закроют на выходные

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В ближайшие выходные, 25 и 26 мая, на время ремонта будет приостановлено движение поездов на наземном участке Филевской линии Московского метрополитена между станциями "Киевская" и "Кунцевская".

"Временные ограничения необходимы для ремонта путей, монтажа шумозащитных экранов и других работ в рамках реконструкции наземного участка. Для удобства пассажиров на время закрытия наземного участка Филевской линии между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы КМ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро в среду.

По словам собеседника агентства, в обычном режиме "голубая" ветка возобновит работу в понедельник 27 мая в 5:30 утра.

Уточняется, что два дня для пассажиров будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".

Станция "Киевская" будет открыта для проезда по Кольцевой линии и пересадки на Арбатско-Покровскую, а также на Филевскую линию для проезда до станций "Александровский сад" или "Международная". Станция "Кунцевская" будет открыта для пересадки и проезда по Арбатско-Покровской линии.

На время закрытия компенсационные автобусы КМ1 будут следовать с остановками у метро "Киевская", Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская" и "Кунцевская". Маршрут КМ2 свяжет станции метро "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 утра до 2:00 ночи.

Ранее сообщалось, что 25 мая также будет закрыт участок Таганской-Краснопресненской линии между станциями "Выхино" и "Котельники". Закрытие связано с работами по вводу в эксплуатацию первого участка новой Некрасовской линии подземки.