Движение на западе Москвы ограничат из-за реконструкции Филевской линии метро

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Выделенная полоса для приоритетного движения городского транспорта будет действовать с 25 по 27 мая на Дорогомиловской улице, сообщили в пресс-службе центра организации дорожного движения Москвы.

"С 25 мая до 4:30 27 мая в связи реконструкцией Филевской линии метро будет временно приостановлено движение поездов на участке Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская". В связи с этим в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, для приоритетного проезда компенсационных маршрутов будет введена обособленная полоса на участке улицы Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.

"Для приоритетного движения общественного транспорта будет введен запрет на остановку-стоянку на следующих улицах: Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко); участке улицы Барклая (от улицы Большая Филевская до улицы Сеславинская); набережной Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар)",- сказали в ЦОДД.

В ведомстве обратили внимание водителей, что правые повороты с Большой Дорогомиловской улицы на 2-й Брянский переулок и на площадь Киевского вокзала будут запрещены.

"Проехать на 2-й Брянский переулок можно с улицы Киевская и с Большой Дорогомиловской улицы при движении в область, а повернуть на площадь Киевского вокзала можно с Большой Дорогомиловской улицы при движении от Бережковской набережной",- сказали в пресс-службе.