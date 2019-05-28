В Наро-Фоминске протестировали технологию борьбы с борщевиком с помощью дронов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Специалисты провели в Наро-Фоминском городском округе испытания новой технологии борьбы с борщевиком, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Московской области во вторник.

"Специалисты продемонстрировали комплексную систему уничтожения сорняка с использованием спутниковой информации, съёмок с помощью беспилотных летательных аппаратов и роботизированных дронов-опрыскивателей", - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, слова которого приводятся в сообщении.

Это второй округ, где провели подобные испытания. Первым был Подольск, добавил глава областного Минсельхоза.

В мероприятии участвовали представители Всероссийского института защиты растений, Центрального научно-исследовательского института экономики и систем управления АО "Ростех", компания "2050 Диджитал".

"Эта технология позволяет выявить в режиме реального времени территории, зараженные борщевиком, определить плотность сорняка, в автоматическом режиме передать информацию и проложить маршруты обработки эффективными гербицидами", - добавил Разин.

По словам министра, после обработки территории находятся в режиме постоянного мониторинга для оценки эффективности примененных средств.

Как сообщалось, ликвидация борщевика Сосновского начата во всех муниципалитетах Московской области в начале мая.