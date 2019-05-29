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В Морозовской больнице после падения с кровати умер ребенок, ждавший пересадки печени

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Минздрав подтвердил смерть ребенка в Морозовской больнице, который до этого ждал пересадки печени в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова и получил травму головы после падения с кровати.

"Пациент 9 месяцев находился на лечении в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова в связи с терминальной стадией цирроза печени и готовился к трансплантации печени", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в среду.

В нем отмечается, что мать была с ребенком, она подписывала согласие, включавшее запрет на оставление ребенка на взрослой кровати.

"Ребенок был обеспечен специальной детской кроватью с высокими защитными бортами. Несмотря на это, в ночь с 12 на 13 мая в присутствии матерей двух детей, находившихся на лечении в той же палате, ребенок упал с кровати матери. В связи с тяжелыми нарушениями свертываемости крови и прочности костей черепа на фоне цирроза печени ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму", - сообщает Минздрав.

Вся необходимая медицинская помощь была оказана немедленно сотрудниками НМИЦ Шумакова и детской нейрохирургической бригадой НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы.

Для дальнейшего лечения ребенок был переведен в специализированное нейрохирургическое отделение Морозовской ДГКБ Департамента здравоохранения Москвы, где был прооперирован и находился под наблюдением.

"28 мая ребенок умер", - сообщили в Минздраве.

Вся запрошенная информация, включая медицинскую документацию и заполненные формы информированного согласия матери, полностью представлена в Следственные органы.

В Минздраве выразили "глубокие соболезнования семье погибшего ребенка".

Минздрав

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