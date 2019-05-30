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Мэрия пообещала высадить березовый лес на территории бывшей ГЭС в центре Москвы

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Правительство Москвы согласилось с внесением изменений в проект планировки территории, прилегающей к комплексу "ГЭС-2", говорится в сообщении Москомархитектуры. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что в рамках проекта благоустройства будут проведены работы по озеленению, в частности планируется высадить березовый лес в центре города.

"Проектной документацией запланировано расширение пешеходной зоны по направлению к Храму Христа Спасителя. Это позволит создать комфортную прогулочную зону для москвичей и гостей столицы"- сказала Княжевская.

Она подчеркнула, что многофункциональный культурно-просветительский центр в самом сердце Москвы станет одной их новых достопримечательностей города. Здесь жители смогут посетить выставочные залы, образовательные центры, библиотеку, арт-центр.

Речь идет о территории на Болотной набережной, владение 15, корпуса 1, 2, 4, стр. 6, 7, 8 и Берсеневской набережной, владение 16, строение 5, 5/1, говорится в сообщении Москомархитектуры.

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