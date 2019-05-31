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Суд отправил в колонию велосипедиста, насмерть сбившего человека на платформе "Кусково" в Москве

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Суд приговорил к одному году колонии иностранца, который на велосипеде насмерть сбил человека на востоке Москвы, сообщает в пятницу Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП).

В октябре 2018 года осужденный ехал на велосипеде по краю железнодорожной платформы станции "Кусково" и врезался в выходившего из электрички пассажира. Последний упал и от полученных при падении травм скончался в больнице.

Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Его также обязали заплатить родственникам погибшего 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Москва

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