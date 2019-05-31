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Инспекторы на роликах начали следить за оплатой парковки в Москве

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Инспекторы на роликах приступили к администрированию платной парковки в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП).

"Один пеший инспектор в день проходит пешком до 25 км - на роликах передвигаться получится значительно быстрее. Пока это пилотный проект, но если он будет признан успешным, то рассмотрим увеличение числа инспекторов-роллеров", - отметили в АМПП.

Проект запущен для повышения качества администрирования платных парковок. Инспекторы на роликах могут быстрее передвигаться по маршруту, что, как ожидается, повысит эффективность их работы.

Инспекторы-роллеры имеют те же полномочия, что и их коллеги-пешеходы. Наряду с роликовыми коньками, они снабжены форменной одеждой, налокотниками, наколенниками, перчатками и шлемом.

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