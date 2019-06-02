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В Москве с автовокзала "Северные ворота" запустили первые рейсы

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Первые рейсы запущены с нового столичного автовокзала "Северные ворота", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.

"Он расположен прямо у метро "Ховрино" и входит в одноименный #ТПУ. Новый вокзал серьезно разгрузил автостанцию "Тушинская", откуда перевели все рейсы дальнего следования", - написал он в твиттере.

Мэр уточнил, что от "Северных ворот" можно уехать в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Смоленск, а также в зарубежные города: Гомель, Кишинев и Тарту.

Собянин пообещал открывать новые направления.

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