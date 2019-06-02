В Москве с автовокзала "Северные ворота" запустили первые рейсы
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Первые рейсы запущены с нового столичного автовокзала "Северные ворота", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.
"Он расположен прямо у метро "Ховрино" и входит в одноименный #ТПУ. Новый вокзал серьезно разгрузил автостанцию "Тушинская", откуда перевели все рейсы дальнего следования", - написал он в твиттере.
Мэр уточнил, что от "Северных ворот" можно уехать в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Смоленск, а также в зарубежные города: Гомель, Кишинев и Тарту.
Собянин пообещал открывать новые направления.
От "Северных ворот" можно уехать в Питер, Нижний Новгород, Ярославль, Смоленск, а также в зарубежные города: Гомель, Кишинев, Тарту. Будем открывать новые направления. Сейчас поток пассажиров чуть больше тысячи в день. А к 2023 году ожидаем до 3,7 тысячи. pic.twitter.com/7WDbkj24QU— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 2 июня 2019 г.