Станция "Проспект Мира" кольцевой линии закроется на вход во время Уразы-байрама

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Празднование Уразы-байрама внесет изменения в режим работы одной из двух станций "Проспект Мира". Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена в понедельник.

"С 5:30 4 июня на несколько часов будет закрыта на вход станция "Проспект Мира" Кольцевой линии", - сказал представитель пресс-службы.

Он пояснил, что для входа в метро будет открыта станция "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии.

Администрация метро приносит пассажирам извинения за временные неудобства.

В Центре организации дорожного движения предупредили в понедельник москвичей о том, что ряд московских улиц перекроют после полуночи в связи с празднованием Уразы-байрама.