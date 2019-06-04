Наземный участок голубой ветки московского метро вновь закроют на выходные

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В ближайшие выходные, 8 и 9 июня, вновь будет приостановлено движение поездов на наземном участке Филевской линии Московского метрополитена между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки во вторник.

"Временное закрытие необходимо для реконструкции наземного участка Филевской линии. Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 10 июня, в 5:30", - уточнил собеседник агентства.

В выходные станция "Киевская" Филевской линии будет открыта: пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку с нее на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

Компенсационные автобусы КМ1 свяжут станции "Киевская" и "Кунцевская" с остановками у закрытых станций "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 свяжет станции "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 утра до 2:00 ночи.

Во время закрытия участка голубой ветки строители продолжат устанавливать шумозащитные экраны, проложат под платформами трубопроводы и кабели, а также проведут техобслуживание и замену электрооборудования, рельсов и шпал.

Прошлый раз наземный участок Филевской линии закрывали для ремонта 25-26 мая.