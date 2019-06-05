Шесть учебных заведений Подмосковья вошли в список базовых школ РАН

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Лицей" Балашихи, "Физико-математический лицей" Сергиева Посада, гимназия №12 Долгопрудного и еще три подмосковные школы вошли в список 108 базовых школ Российской академии наук, сообщается на сайте РАН.

"В рамках реализации проекта создания базовых школ РАН на первом заседании Комиссии РАН по научно-организационной поддержке этих школ, утвержден список базовых школ РАН", - говорится в сообщении.

Также в список вошли "Лицей научно-инженерного профиля" Королева, лицей № 17 Химок и Одинцовский лицей № 10.

Все отобранные учебные заведения войдут в совместный проект министерства просвещения РФ и Российской академии наук. Школы планируется передать с муниципального уровня управления на региональный, а зачислять детей по результатам конкурсного отбора.

"Цель проекта - выявление и обучение талантливых детей, которые придут в науку. Эта подготовка требует целостного и системного подхода, начиная с уровня общего образования. Необходимо создавать дополнительные условия для развития у обучающихся исследовательских умений, творческих способностей, готовности решать нестандартные задачи в области науки и высоких технологий", - отмечается в сообщении.