Гидрометцентр спрогнозировал первый снег в Москве 4 ноября
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Первый снег в столичном регионе ожидается уже на следующей неделе, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина в пятницу.
"3 ноября к вечеру в Московском регионе пойдет дождь, который перейдет в небольшой мокрый снег и, возможно, 4 ноября мы увидим следы снега на земле", - сказала Паршина.
По ее словам, это первый снег, он выпадет объемом не более одного сантиметра. "И он у нас быстро уйдет, так как это временный снежный покров, а днем температура будет плюсовая - 2-7 градусов", - пояснила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ.
Она напомнила, что в прошлом году первый снег появился поздно - в середине ноября, выпало 5 сантиметров, он пролежал три дня и растаял, а устойчивый снежный покров установился поздно - в середине декабря.
"В этом году устойчивый снежный покров должен появиться в третьей декаде ноября", - уточнила синоптик.
Она пояснила, что климатическая зима в Московском регионе начинается обычно в середине ноября, когда средняя температура переходит через ноль в сторону отрицательных значений.