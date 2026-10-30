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Гидрометцентр спрогнозировал первый снег в Москве 4 ноября

Гидрометцентр спрогнозировал первый снег в Москве 4 ноября
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Первый снег в столичном регионе ожидается уже на следующей неделе, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина в пятницу.

"3 ноября к вечеру в Московском регионе пойдет дождь, который перейдет в небольшой мокрый снег и, возможно, 4 ноября мы увидим следы снега на земле", - сказала Паршина.

По ее словам, это первый снег, он выпадет объемом не более одного сантиметра. "И он у нас быстро уйдет, так как это временный снежный покров, а днем температура будет плюсовая - 2-7 градусов", - пояснила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ.

Она напомнила, что в прошлом году первый снег появился поздно - в середине ноября, выпало 5 сантиметров, он пролежал три дня и растаял, а устойчивый снежный покров установился поздно - в середине декабря.

"В этом году устойчивый снежный покров должен появиться в третьей декаде ноября", - уточнила синоптик.

Она пояснила, что климатическая зима в Московском регионе начинается обычно в середине ноября, когда средняя температура переходит через ноль в сторону отрицательных значений.

Людмила Паршина Гидрометцентр РФ
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