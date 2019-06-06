В Подмосковье шесть человек задержаны за избиение беременной женщины

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Подмосковные полицейские задержали шесть человек, подозреваемых в избиении беременной женщины в Подольске, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе областного главка полиции.

К полицейским обратилась жительница Подольска, которая сообщила, что на нее напали в подъезде ее дома. По сведениям СМИ, женщину, находящуюся на девятом месяце беременности, избили соседи, которых она попросила не шуметь.

Сейчас пострадавшая госпитализирована.

Полиция завела уголовное дело по статье "побои" и "хулиганство".