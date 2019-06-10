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Выбраны три избирательных округа, где пройдет электронное голосование на выборах в Мосгордуму

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Москвичи определили три округа, в которых в Единый день голосования 8 сентября может пройти эксперимент по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму.

Как сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов на заседании Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю, это округ N1 (Зеленоград), где за проведение эксперимента проголосовали 83% москвичей, на втором месте - избирательный округ N10 (Бибирево, Лианозово, Северный), где "за" проголосовали 79,69% и округ N30 (Чертаново Центральное и Южное), набравший 77,19% "за".

По его словам, 75% принявших участие в голосовании проголосовали за эксперимент, 15 или 16% высказались против, еще 9% не определились. Всего в голосовании приняли участие 4852 человека.

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