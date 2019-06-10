Самыми жаркими днями на этой неделе в Москве станут вторник и среда

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Москве на этой неделе сохранится жаркая погода, во вторник и в среду температура воздуха в столице поднимется до 30 градусов, сообщается в понедельник на сайте столичного мэра.

"На этой неделе в Москве сохранится жаркая погода. Во вторник столбики термометров поднимутся до 30 градусов. Осадков не предвидится. В среду, 12 июня, ожидаются переменная облачность и кратковременный дождь. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Днем температура воздуха составит 30 градусов, ночью - 18 градусов", - говорится в сообщении.

В четверг, 13 июня, в Москве станет прохладнее - ожидается до 25 градусов. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Переменная облачность сохранится, ветер будет дуть со скоростью три - восемь метров в секунду.

В пятницу, 14 июня, будет дождливо и облачно. Днем температура составит 22-27 градусов, ночью - 10-15 градусов, сообщают в пресс-службе.

Облачная погода с прояснениями ожидается в субботу, 15 июня. В этот день возможен кратковременный дождь, температура воздуха достигнет 20-25 градусов, добавили в мэрии.