В Подмосковье экс-главу отдела по борьбе с наркотиками арестовали за подброс амфетамина

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Бывший начальник антинаркотического отдела управления МВД "Раменское" в Подмосковье арестован по обвинению в фальсификации уголовного дела о хранении амфетамина против невиновного местного жителя. Об этом сообщила представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

"По ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего начальника ОНК МУ МВД "Раменское", обвиняемого в превышении полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ), фальсификации материалов оперативно-разыскной деятельности (часть 4 статьи 303 УК РФ) и незаконном обороте психотропных веществ (часть 1 статьи 228 УК РФ)", - сказала Врадий в четверг "Интерфаксу".

По данным следствия, в феврале 2017 года по указанию полицейского трое его подчиненных сфальсифицировали материалы о причастности местного жителя к обороту психотропных веществ. "Материалы были переданы в следственное управление МУ МВД "Раменское", где в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, и он взят под стражу общим сроком на 11 месяцев", - сказала Врадий.

Кроме того, отметила Врадий, офицер "лично приобрел, хранил и подбросил потерпевшему психотропные вещества - амфетамин".

"При рассмотрении уголовного дела в суде судья, не усмотрев в действиях мужчины состава преступления, вернул материалы на дополнительное расследование. В дальнейшем в органах полиции уголовное дело было прекращено, а мужчина отпущен из-под стражи", - сказала представитель следствия.