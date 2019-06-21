В Московском зоопарке родились краснокнижные рысята

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В столичном зоопарке у пары краснокнижных восточносибирских рысей родились два котенка, сообщает в пятницу сайт мэра Москвы.

"Несколько лет наши специалисты работали над тем, чтобы сформировать пару между самкой Гайкой и самцом Чипом. Вопреки всем сложностям в Московском зоопарке появилась настоящая семья рысей, члены которой живут в мире и согласии друг с другом. Дело в том, что для рысей подобная форма социальной организации не характерна. В природе они обычно живут поодиночке, как и другие кошки. Так что в какой-то мере наш рысиный прайд - явление уникальное", - сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводит сайт мэрии.

"Вес рысят составляет около 500 граммов. До 3,5 месяцев они будут питаться материнским молоком, затем начнут пробовать взрослый корм", - говорится в сообщении.

Увидеть новорожденных рысят и понаблюдать за их взрослыми сородичами можно в "Кошачьем ряду", который расположен на старой территории зоопарка.

Восточносибирские рыси содержатся в Московском зоопарке почти с самого момента его основания. Столичный зоосад вместе с зоопарками других стран принимает участие в Европейской племенной книге по этому виду.

Восточносибирская рысь занесена в Международную Красную книгу. Она обитает в лесных и горных районах Европы, Сибири, Центральной и отчасти Малой Азии.