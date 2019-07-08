Начальника полиции Басманного района Москвы уволили из-за отравлений на Хохловке

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Начальника отдела МВД по Басманному району Москвы уволили после проверки, инициированной из-за громкого дела "отравителя с Хохловки", сообщили в понедельник в пресс-службе столичной полиции.

Сергея Васильева уволили из органов внутренних дел по результатам служебной проверки; других подробностей не приводится.

В конце июня в Москве задержали мужчину, который с целью грабежа отравил напитками с психотропными веществами больше 20 случайных прохожих. Нападения в основном происходили в районе Хохловской площади, в связи с чем к злоумышленнику пристало прозвище "отравитель с Хохловки".

Позже выяснилось, что полицейские отдела МВД по Басманному району задержали подозреваемого - Мурата Сабанова - еще в начале июня после того, как об отравлении заявили мужчина и девушка. При задержанном нашли несколько мобильных телефонов, очков и часов, документы потерпевших и их банковские карты.

Несмотря на это, Сабанова отпустили и он продолжил нападения.