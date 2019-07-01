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В Клину задержали наркоторговца, выкапывавшего экстази на кладбище

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В подмосковном Клину задержали жителя Адыгеи, подозреваемого в незаконном сбыте психотропных веществ, сообщает в понедельник полиция Московской области.

При обыске у мужчины нашли два свертка, в которых оказалось более 4,5 тысяч таблеток. Экспертиза показала, что они содержат психотропное вещество МДМА (экстази) общей массой около 2,5 кг.

Задержанный рассказал, что поставщик оставил ему свертки на местном кладбище. Ему пришлось пробраться туда и выкопать пакеты лопатой под указанным в инструкции деревом.

Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

Клин Подмосковье

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