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В центре Москвы нашли клад стоимостью 1 млн рублей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Столичные археологи в ходе раскопок в Костянском переулке в центре Москвы обнаружили клад - коробку с монетами времен Николая II, сообщили во вторник в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Сколько их точно, сказать пока сложно, скорее всего, порядка 60 штук. Также виден номинал - 5 и 10 рублей. Деньги датируют рубежом XIX и ХХ веков. Этот клад стал одним из самых крупных, найденных в Москве за последние несколько лет. Его стоимость предварительно оценивается примерно в миллион рублей", - сказал глава ведомства Алексей Емельянов.

По данным пресс-службы, монеты из желтого металла со временем спеклись, поэтому археологам не удалось посчитать их на месте. Жестяную коробку, которая хранила клад и сохранилась фрагментарно, обнаружили при разборке подвала существовавшего раньше здания.

Сейчас работы в Костянском переулке продолжаются.

Во время строительства, благоустройства и перекладки коммуникаций в центре Москвы периодически находят предметы, имеющие историческую ценность. Подобные работы контролируют археологи. За последние восемь лет они сделали больше 30 тыс. находок, самые ранние из них датируются XII веком.

Москва

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