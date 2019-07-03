В Москве на Рублевке построят маленькую школу-самолет

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Москве в районе Крылатское построят школу на 300 учеников, которая в плане будет напоминать самолет. Об этом рассказали в пресс-службе Москомархитектуры.

Здание построят по адресу Рублевское шоссе, вл.68-70. Он будет трехэтажным, его общая площадь превысит 6,5 тысячи квадратных метров. Фасад отделают штукатуркой желтого и красного цветов.

По оценке главного архитектора Москвы Серегея Кузнецова, проектировщики сумели одновременно "вписать объект в окружающую застройку и раскрыть тему детства": "Отсюда и планировка, напоминающая самолет, и яркие цветовые решения фасадов".

Проектировщиком выступило АО "Капстройпроект", заказчик проекта - ООО "Жилкапстрой".