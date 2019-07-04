Дерево насмерть придавило ребенка на востоке Москвы

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Несчастный случай произошел днем в четверг на одной детской площадке на востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, дерево, упавшее в Гольяновском проезде, придавило мальчика 3,5 лет лет, спасти его не удалось.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Источник агентства напомнил, что в среду в Москве из-за разгула стихии пострадали четыре человека: один получил травмы из-за упавшего дорожного знака, двое - из-за упавших деревьев. Кроме того, пострадал ребенок из-за падения футбольных ворот на стадионе "Москвич" на юге-востоке города.

В пресс-службе департамента здравоохранения вечером в среду подтвердили, что к врачам из-за неблагоприятных метеоусловий в Москве обратились трое взрослых и один ребенок. Состояние всех госпитализированных оценивается как удовлетворительное.