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Ребенка насмерть придавило бревном в Башкирии

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают обстоятельства смерти пятилетнего ребенка в Ишимбайском районе Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по республике в среду.

По предварительным данным, вечером 13 июля в деревне Искисяково дети играли около строящегося бревенчатого сруба. Во время игры одно из верхних бревен сруба упало на пятилетнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Башкирия

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