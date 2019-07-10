"Дикси" открыла в Москве магазин нового формата

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Сеть "Дикси" открыла в Москве первый экспериментальный супермаркет с новым дизайном, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ритейлера.

На Новорогожской улице появился магазин нового формата, в котором появится отдельный корнер с продукцией, продаваемой по акциям, пекарня, отдельные зоны для овощей, фруктов и молочных продуктов.

Завозить новые товары в магазин будут в зависимости от предпочтений покупателей.

В пресс-службе компании сообщили, что на примере магазина будут тестировать различные идеи обновления "Дикси".

"Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов отмечает, что в 2020 году продолжатся точечные обновления существующих супермаркетов. Специалисты полагают, что такая стратегия может иметь успех, если "Дикси" будет предлагать различные продуктовые линейки в разных районах в зависимости от спроса.