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В Москве появились новые терминалы для оплаты проезда в транспорте

Они крепятся прямо на павильонах остановок

В Москве появились новые терминалы для оплаты проезда в транспорте
Новые автоматы по продаже билетов
Фото: АГН "Москва"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Москве на 15 остановках общественного транспорта установили билетные терминалы нового поколения, их крепят прямо на стеклянные павильоны остановок, сообщил сайт мэрии.

Они появились в районах Солнцево, Орехово-Борисово Северное, Зябликово и Метрогородок.

Через них можно пополнить карту "Тройка" , записать на карту любой тип проездного билета и пополнить карту москвича. Расплатиться можно банковскими картами, бесконтактно - через технологии PayPass и PayWave, а со смартфонов с функцией NFC. Терминал также может активировать удаленный платеж.

Приобрести через них карту "Тройка" или проездные на одну-две поездки нельзя.

Интерфейс терминалов доступен на семи языках - русском, английском, китайском, французском, итальянском, испанском и немецком.

На экранах терминалов есть табло с ожидаемым временем прибытия ближайших автобусов и троллейбусов.

Директор службы доходов и контроля Мосгортранса Кирилл Кисляков, слова которого приводятся в пресс-релизе, отметил удобство новых терминалов при их небольших размерах.

Работать они будут круглосуточно.

Москва Мосгортранс

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