В Подмосковье задержали нескольких криминальных авторитетов

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Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В подмосковном Раменском задержан криминальный авторитет Олег Шишканов, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник, знакомый с ситуацией.

Задержание прошло на даче Шишканова. По словам собеседника агентства, его проверяют на причастность к похищению и убийству местного депутата, совершенному два года назад.

По данным источника, в подмосковных Люберцах были задержаны еще несколько криминальных авторитетов, включая внука Аслана Усояна (Дед Хасан), убитого в январе 2013 года.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.