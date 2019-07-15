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В Подмосковье задержали нескольких криминальных авторитетов

В Подмосковье задержали нескольких криминальных авторитетов
Фото: Reuters

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В подмосковном Раменском задержан криминальный авторитет Олег Шишканов, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник, знакомый с ситуацией.

Задержание прошло на даче Шишканова. По словам собеседника агентства, его проверяют на причастность к похищению и убийству местного депутата, совершенному два года назад.

По данным источника, в подмосковных Люберцах были задержаны еще несколько криминальных авторитетов, включая внука Аслана Усояна (Дед Хасан), убитого в январе 2013 года.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.

Московская область Олег Шишканов

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