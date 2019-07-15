На криминальной "сходке" в Люберцах были задержаны 32 человека

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Подмосковные полицейские задержали 32 человека на сходке криминальных авторитетов в одном из ресторанов в Люберцах, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службу подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

На всех задержанных составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением полиции (ч.2, ст. 20.1 КоАП РФ). В операции участвовали сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области и межмуниципального управления МВД России "Люберецкое".

Ранее о задержании криминальных авторитетов "Интерфаксу" сообщил источник. По его данным, были задержаны несколько человек, включая внука Аслана Усояна (Дед Хасан), убитого в январе 2013 года. В СКР, в свою очередь, подтвердили информацию о задержании "вора в законе" Олега Шишканова, известного под прозвищем "Шишкан".

Шишканов подозревается в причастности к похищению и убийству в 2012 году депутата заксобрания Раменского района Татьяны Сидоровой и ее родственников.