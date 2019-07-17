Москвич получил полгода колонии за избиение проводника на рейсе Москва - Тель-Авив

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Москвич, избивший бортпроводника на рейсе Москва - Тель-Авив, получил полгода колонии-поселения, сообщили в среду "Интерфаксу" в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).

В феврале 2018 года мужчина летел в Израиль рейсом "Аэрофлота". Он был пьян, нецензурно выражался в адрес пассажиров и экипажа и не реагировал на замечания командира самолета. Кроме того, он нанес побои бортпроводнику, создав своими действиями реальную угрозу безопасности полета и жизни пассажиров.

Подсудимый признал свою вину и извинился перед бортпроводником и авиакомпанией.