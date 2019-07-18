Список независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В единый день голосования 8 сентября в столице выберут депутатов Московской городской думы седьмого созыва. 45 депутатов будут выбраны на следующие пять лет в 45 одномандатных округах.

Выборы такого уровня редко привлекают интерес, однако на этот раз общественный резонанс вызвали заявления независимых кандидатов, обвинивших органы власти и своих конкурентов в многочисленных нарушениях в ходе регистрации.

Как стало понятно накануне, ни один известный независимый кандидат к выборам допущен не был.

Так, в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы отказали юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Из 4940 подписей, предоставленных в ее поддержку, недействительными признаны 14,4% при допустимых 10%. В подписях Ильи Яшина избирком нашел 11,4% брака. С выборов сняли оппозиционера Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова и других.

Всего в регистрации было отказано 18 партийным кандидатам и 39 самовыдвиженцам.

Официально претендентами на места в городской Думе стали 233 человека: 171 представитель различных партий и 62 самовыдвиженца. Кто же это независимые кандидаты?

Зарегистрированные независимые кандидаты