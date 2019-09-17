Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Тротуарную плитку в Москве перекладывают, если обнаруживают брак, и делают это не за счет города, а "только за счет бракодела, который ее положил", заявил в интервью радио "Вести FM" заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Нам часто задают вопрос: "(почему) вы без конца перекладываете плитку", - отметил чиновник.

Он признал, что проекты по благоустройству в Москве могут доставаться нерадивым компаниям, с такими подрядчиками приходится расставаться.

По словам Бирюкова, в Москве кладут плитку с термообжигом, которая в результате обработки становится менее скользкой, чем асфальт, даже "в ледяную погоду". Также он напомнил об экологичности плитки, которая выделяет меньше вредных веществ в жаркую погоду, по сравнению с другими материалами.

"Мы, перекладывая плитку, убираем примерно один миллион тонн вредных выбросов в год", - сказал заммэра.

На вопрос, зачем в Москве расширяют тротуары, чиновник ответил, что это позволяет лучше оценить красоту Москвы. Он добавил, что в результате работ по благоустройству пешеходный поток вырос на 26%, автомобильный - на 33% и всем "хватает места".