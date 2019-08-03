В 2021 году город Московский и "красную" линию метро соединит автодорога

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Автомобильную дорогу от станции метро "Филатов Луг" до города Московский на присоединенных территориях планируется построить и запустить в 2021 году, сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Он рассказал в субботу журналистам, что началась разработка проекта трассы, которая соединит город с Сокольнической линией метро. Автодорога пройдет по кратчайшему расстоянию от жилых кварталов до магистрали "Солнцево-Бутово-Видное" и станции метро "Филатов Луг".

По его словам, по новой дороге будет организовано движение общественного транспорта, и путь от Московского до метро займет не более пяти минут, хотя сегодня в часы пик жители города добираются до "подземки" иногда более 40 минут.

Как добавил глава департамента, проезжая часть трассы будет состоять из четырех полос движения, а ее протяженность составит 2,3 км.

Жидкин напомнил, что всего в новой Москве до конца 2023 года планируется ввести в эксплуатацию около 300 километров автомобильных дорог.