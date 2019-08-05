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ОНК Москвы пожалуется в прокуратуру на действия полиции 3 августа

По мнению правозащитников, им пытались помешать провести проверки отделов полиции

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы пожалуются в прокуратуру на нарушения, которые сотрудники полиции допустили, задерживая людей 3 августа. Больше всего нарушений они зафиксировали в ОВД по району Марьино, рассказал ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

Всего члены ОНК посетили четыре отдела полиции. В ОВД "Марьино" их не пускали дольше всего - больше полутора часов. Правозащитники считают, что полицейские намеренно пытались помешать им провести проверку, отметил Мельников. Он добавил, что в Марьино доставили задержанного члена Совета по правам человека при президенте Игоря Каляпина.

Большинство опрошенных задержанных пожаловались, что их долго удерживали в автозаках на территории отделов полиции. Один журналист заявил, что у него отобрали редакционное удостоверение и редакционное задание. Ранее на то, что при задержании у него сорвали бейдж с пресс-картой и редзаданием жаловался корреспондент "Дождя" Владимир Роменский.

"Также были жалобы на неправомерные требования сотрудников полиции, в том числе проведение дактилоскопии", - сказал секретарь ОНК. Проблемы с недопуском к задержанных адвокатов были решены, добавил он.

Ранее префектура Центрального административного округа Москвы не согласовала муниципальным депутатам серию пикетов за честные выборы, которая планировалась 3 августа на Бульварном кольце. Днем 3 августа на бульварах было много полицейских и бойцов Росгвардии. По данным МВД, в несогласованной акции участвовали около 1500 человек и были задержаны около 600, "ОВД-Инфо" сообщило об 1001 задержанном, среди которых было больше 90 несовершеннолетних.

МВД ОНК СПЧ Игорь Каляпин Иван Мельников

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