Полиция насчитала тысячу участников акции в Петербурге
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, прошедшем в субботу в Петербурге, приняли участие до 1 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД региона.
Информированный источник, в свою очередь, сообщил, что акция прошла без задержаний.
Как сообщалось ранее, митинг был организован на площади Ленина в северной столице. Полиция не препятствовала проведению акции, на площади была установлена сцена, металлические ограждения и металлодетекторы.