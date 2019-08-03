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Полиция насчитала тысячу участников акции в Петербурге

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, прошедшем в субботу в Петербурге, приняли участие до 1 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД региона.

Информированный источник, в свою очередь, сообщил, что акция прошла без задержаний.

Как сообщалось ранее, митинг был организован на площади Ленина в северной столице. Полиция не препятствовала проведению акции, на площади была установлена сцена, металлические ограждения и металлодетекторы.

Петербург Мосгордума

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