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Точное число задержанных на акции в Москве несовершеннолетних пока не установили

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Данные о несовершеннолетних, задержанных в субботу в Москве в период несанкционированной акции, все еще собираются, заявил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

Он уточнил, что, по предварительной информации, их семеро.

"Там четверо. Здесь, в Гагаринском ОВД, вроде двое, но они никак посчитать их не могут. Еще одна мама связалась, вроде семь получается. Еще говорили в одном отделении, но буду проверять", - сказал Бунимович "Интерфаксу".

В субботу в столице прошла несогласованная акция оппозиции. По данным полиции, в центре Москвы на нее вышли около 1500 человек, примерно 600 были задержаны. Член СПЧ Александр Брод заявил, что полиция и Росгвардия не превышали полномочий при задержании. Между тем, сообщалось, что среди задержанных были журналисты и член СПЧ Игорь Каляпин.

После митингов был госпитализирован один росгвардеец. Подозреваемый в нанесении ему травм задержан.

Москва

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