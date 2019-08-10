Станцию "Проспект Мира" кольцевой линии закроют для входа в воскресенье

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Во время празднования Курбан-байрама станция "Проспект Мира" Кольцевой линии с 5:30 воскресенья, 11 августа, будет работать только на выход и пересадку на Калужско-Рижскую линию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена в субботу.

"Такое решение принято в связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что четыре эскалатора станции будут включены только на подъем для выхода в город, чтобы увеличить пропускную способность вестибюля. Когда поток пассажиров уменьшится, станция возобновит работу в обычном режиме, добавили в пресс-службе.

Кроме того, по требованию полиции могут изменить режим работы и других станций метро, находящихся рядом с основными местами проведения праздничных мероприятий, предупредили в метрополитене.

Утром 11 августа пассажирам рекомендуется использовать для входа в метро ближайшие станции: "Сухаревскую" и "Рижскую" Калужско-Рижской линии, а также "Достоевскую" Люблинско-Дмитровской линии и "Комсомольскую" Кольцевой и Сокольнической линий.

Для проезда к этим станциям пассажирам предлагают воспользоваться наземным транспортом.